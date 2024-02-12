Надеждин обратился в Верховный суд после отказа в регистрации кандидатом

Борис Надеждин, выдвинутый партией «Гражданская инициатива» на выборах президента, подал в Верховный суд РФ иски после того, как ЦИК забраковал тысячи подписей в его поддержку. Об этом написал сам политик в своем Telegram-канале.

«Сегодня подаем два других иска: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков», – говорится в посте Надеждина.

Он отметил, что более 4,5 тыс. подписей были забракованы по заключению почерковеда, при этом обоснования решения эксперта, по его словам, предоставлено не было. Также Надеждин утверждает, что многие подписи были отклонены из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД.

Надеждин добавил, что 16 февраля он намерен подать в Верховный суд РФ третий и основной иск — об оспаривании отказа Центризбиркома РФ в регистрации кандидатом в президенты.

8 февраля ЦИК не допустил Надеждина к участию в выборах президента по причине высокого процента брака в собранных им подписях избирателей.

Выборы президента России были назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года.

Ранее Собчак подшутила над Борисом Надеждиным цитатой из «Слова пацана».