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ЦИК снял Надеждина с выборов президента России

ЦИК официально отказал Борису Надеждину в регистрации на выборах президента РФ

ЦИК России официально отказал Борису Надеждину в регистрации кандидатом на выборах президента страны. Как сообщает РИА Новости, решение сотрудники Центризбиркома объяснили высоким процентом брака в собранных политиком подписях избирателей.

«Отказать в регистрации кандидата на должность президента России Борису Надеждину, 1963 года рождения, выдвинутому политической партией «Гражданская инициатива», — говорится в постановлении Центризбиркома страны.

При этом в документе указано, что решение из-за того, что количество недостоверных и недействительных подписей в сумме составило более 5% от всех проверяемых подписей, собранных кандидатом.

Для регистрации Надеждину необходимо было предоставить 100 тысяч подписей избирателей, из которых недействительными должны быть не более 5%. По итогу он передал ЦИК 104 734 подписи, после проверки которых более 15% из них комиссия посчитала недействительными.

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев отмечал, что у Надеждина нашли ошибки в подписях, в том числе «не один десяток людей, которых на этом свете уже нет». На заседании 8 февраля он уточнил, что всего выявлено 11 таких подписантов.

Ранее в Кремле не увидели в Борисе Надеждине соперника Путина на выборах.

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