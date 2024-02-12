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Дочь Рейгана рассказала, что ее отец со слезами смотрел бы на нынешние США

Дочь Рейгана: отец не смог бы смотреть на современные США без слез

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Dennis Cook/AP

Дочь экс-президента США Рональда Рейгана Патти Дэвис заявила, что ее отец не смог бы взглянуть на современные Соединенные Штаты без слез, поскольку страна погрязла «в трясине гнева и во взрывах ненависти». Об этом она написала в статье, опубликованной газетой New York Times.

«Мой отец, Рональд Рейган, плакал бы об Америке <…> Мне так сильно хотелось бы спросить его о грани, на которой мы сейчас балансируем, и о том, как Америка может выбраться из трясины гнева и взрывов ненависти», — написала она.

По ее словам, сейчас США находятся в «трясине гнева и во взрывах ненависти». В статье она задается риторическим вопросом «Как нам преодолеть мутные разногласия, разделяющие нас, преодолеть партийную злобу, которая заставляет выборных должностных лиц критиковать президента в его обращении к нации?».

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск пристыдил сенаторов Республиканской партии США, которые вновь заблокировали законопроект по выделению помощи Украине. Он вспомнил Рейгана, который помогал «миллионам отвоевать свободу и независимость».

Ранее экс-советник Рейгана предсказал жесткий ответ России на изъятие ее активов.

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