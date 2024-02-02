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Экс-советник Рейгана предсказал жесткий ответ России на изъятие ее активов

AC: конфискация активов России приведет к жесткому зеркальному ответу

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Maxim Shemetov/Reuters

Россия может отомстить странам Запада и конфисковать американские и европейские активы в ответ на изъятие собственных валютных резервов. К такому выводу пришел бывший советник президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана Даг Бэндоу в журнале American Conservative.

«Захват российского богатства может создать опасный прецедент», — отмечается в статье.

По словам Бэндоу, Россия имеет полное право получить компенсацию, так как США и ЕС ввели в заблуждение как Москву, так и Киев, нарушив многочисленные обещания о нерасширении НАТО, одновременно пообещав включить в альянс Украину, но так и не исполнив своих обязательств.

Президентский экс-советник выразил уверенность, что РФ обязательно ответит зеркальным захватом американских и европейских активов. Несмотря на уход с российского рынка множества западных компаний, для многих россиян дешевые иностранные активы окажутся крупной и неожиданной удачей, а снижение доли зарубежного влияния в стране подстегнет развитие внутреннего рынка.

«По итогам 2022 года западные инвестиции в Россию оценивались в $288 млрд. Москва, вероятно, их конфискует», — полагает он.

Накануне Евросоюз утвердил предложение Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для финансирования помощи Украине.

Ранее в МИД России предупредили ЕС о последствиях в случае конфискации замороженных активов РФ.

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