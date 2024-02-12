Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше захотели получить ядерное оружие

Генерал Крашевский назвал возможным получение Польшей ядерного оружия

close
100%
Министерство обороны РФ

Польский генерал в отставке Ярослав Крашевский заявил, что получение ядерного оружия, а вместе с тем статуса ядерной державы вполне реально для Варшавы в ближайшие несколько лет. Такую точку зрения он высказал в эфире радиостанции RFM 24.

«Я считаю этот сценарий вполне реальным. Те, у кого есть ядерный потенциал, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие страны не подвергаются нападениям и даже не учитывается возможность проведения каких-либо действий, направленных на возникновение локального кризиса», — заявил Крашевский.

Он подчеркнул, что рассматривает как задачу на ближайшие годы получение Польшей ядерного арсенала.

Генерал предположил, что пересмотр ядерного баланса сил случится после завершения боевых действий на Украине. Военный также отметил, что Польше необходимо иметь ядерное оружие из-за усиления военной мощи России.

До этого руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Джилл Хруби говорила, что Соединенные Штаты Америки готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

Ранее чешский военный эксперт предрек размещение ядерного оружия США в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами