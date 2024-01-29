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Чешский военный эксперт предрек размещение ядерного оружия США в Польше

Чешский военный эксперт Визингр: США могут разместить ядерное оружие в Польше

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Соединенные Штаты могут разместить свое ядерное оружие на территории Польши. С таким заявлением выступил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в беседе с местной газетой Seznam zprávy.

«Американцы усиливают возможности сдерживания Москвы», — говорится в материале.

Визингр пояснил, что следующим государством, в котором Вашингтон способен развернуть свой ядерный арсенал будет Польша.

Согласно его информации, польские власти уже говорили о том, что хотят принимать участие в программе «Совместные ядерные миссии НАТО».

«Данное решение было принято в ответ на заявление РФ о размещении ядерного оружия в Белоруссии», — полагает эксперт.

В статье указывается, что Польша надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Незадолго до этого польский президент Анджей Дуда заявлял, что США в прошлом году стали основным поставщиком оружия в Польшу, Варшава в 2023 году потратила 4% ВВП на оборону.

Ранее сообщалось, что в Польше проведут фестивали для «углубления представления» о США.

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