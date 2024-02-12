В Польше напомнили Украине о необходимости уважать союзников

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне ситуации на границе с Украиной напомнил Киеву о необходимости соблюдать интересы своих союзников, чтобы сохранить помощь от стран Запада. Его слова передает RFM 24.

Туск подчеркнул, что несмотря на конфликт Москвы и Киева, он не может согласиться, чтобы «несколько тысяч людей» наживались за счет польских фермеров. Если не учитывать интересы польского бизнеса, это приведет к росту антиукраинских настроений, считает он.

«Парадокс заключается в том, что если Украина хочет мобилизовать весь западный мир на свою поддержку в противостоянии с Россией, ей нужно уважать интересы отдельных членов этого сообщества… Иначе легко сломить этот энтузиазм и стремление поддерживать», — заявил Туск.

До этого польский журналист Марек Серант заявил, что массовые скопления транспортных средств останутся на границе Польши и Украины даже после завершения протестов, организованных перевозчиками. Также корреспондент обратил внимание на низкий уровень безопасности людей в образовавшихся на польско-украинской границе пробках. По мнению Серанта, ситуация совершенно не соответствует нормам XXI века.

11 февраля представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что почти 1,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Украины и Польши из-за протестов.

Ранее мэр Львова назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами».