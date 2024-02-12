У экс-депутата Рады проходят обыски по делу о краже нефти в Одессе

У бывшего депутата украинского парламента Сергея Пашинского проходят обыски. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник издания заявил, что обыски проходят по делу о краже нефти в Одессе. Издание написало, что помимо Пашинского, обыски проходят у нескольких людей, в том числе его бизнес-партнера Сергея Тищенко.

До этого в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о задержании главы одного из подразделений Верховного суда Украины за поддержку Российской Федерации. В СБУ утверждают, что в их распоряжении имеются записи разговоров, во время которых чиновник отрицает суверенитет Украины, а также выражает сомнение в соблюдении конституции и возможности Украины владеть морской границей.

В ведомстве считают, что чиновник в общении с подчиненными высказывался положительно о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Во время обысков по месту жительства представителя Верховного суда Украины сотрудники СБУ обнаружили устройство слежки, более 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию и запрещенная на Украине литература.

Ранее сотрудники СБУ приехали в Киево-Печерскую лавру для обысков.