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Польские фермеры начали атаковать украинские фуры

УНИАН: польские фермеры атаковали украинские фуры с зерном на пункте пропуска

Польские фермеры начали нападать на украинские грузовики с зерном. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

«Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном на пункте пропуска», — сказано в сообщении.

Сообщается, что фермеры пытаются высыпать зерно из машин при помощи «болгарок».

11 февраля представитель украинской госпогранслужбы (ГПСУ) Андрей Демченко заявил, что почти 1,5 тысячи грузовиков стоят в очередях на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе Украины и Польши из-за протестов.

До этого стало известно, что свыше 30 тракторов заблокировали в знак протеста дорогу у пограничного поста Леушены, на границе Молдавии и Румынии.

Также депутат Рады Юлия Клименко сказала, что новый закон о мобилизации на Украине позволит отбирать у фермеров технику, включая ненужные армии комбайны и сеялки.

Ранее протесты фермеров в ЕС связали с отказом Европы от российских ресурсов.

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