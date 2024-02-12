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Экс-разведчик Риттер предрек США поражение на Украине и Ближнем Востоке

Скотт Риттер: США потерпят стратегическое поражение на Украине и Ближнем Востоке

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Андрей Бортко/РИА Новости

Офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Вашингтон терпит поражение на Украине и Ближнем Востоке. В интервью YouTube-каналу Dialogue works он подчеркнул, что у Соединенных Штатов нет запасного плана на подобное развитие событий.

»Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединенные Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это», — констатировал Риттер.

По словам эксперта, для неудачно складываются события для Вашингтона и на Ближем Востоке, поскольку удары по хуситам не принесли ожидаемого результата.

Положение Соединенных Штатов стало шатким, так как «план А не работает, и нет плана Б». Это приведет к стратегическому поражению США в ближайшее время, считает Риттер.

До этого американский президент Джо Байден назвал США важнейшей страной в мире. По словам Байдена, США действительно являются важнейшим государством. От позиции Вашингтона критически зависит ситуация во многих регионах мира, таких как Ближний Восток, Тайваньский пролив, Украина.

Ранее полковник СБУ заявил о подготовке России к мощному наступлению.

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