Вооруженные силы Российской Федерации готовятся провести мощное наступление против тех участков фронта ВСУ, где окажутся насильно мобилизованные украинцы. Об этом в интервью YouTube-каналу «Да это так» заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

По его словам, Россия накапливает силы для того, чтобы начать широкомасштабные наступательные действия на том участке, где будет найдена «дырка», слабое место».

Как считает Стариков, власти Украины сами создадут условия для будущего прорыва фронта ВСУ. Они загонят на фронт призывников, которые не знакомы с местностью, плохо обучены и не имеют желания сражаться. По его мнению, российская армия нанесет мощные удары именно в таких местах.

До этого американское издание Forbes со ссылкой на свои источники в Киеве сообщило, что Вооруженные силы РФ могут начать крупное наступление в Харьковской области.

По данным источников издания, российская армия перебросила под Купянск 40 тысяч солдат, 500 танков и сотни гаубиц. В журнале отметили, что военным РФ противостоят десять украинских бригад общей численностью 20 тысяч человек.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.