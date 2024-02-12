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В США рассказали о «политической буре» после слов Трампа о нападении на НАТО

Bloomberg: слова Трампа о НАТО вызвали политическую бурю в европейских столицах

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Elizabeth Frantz/Reuters

Слова кандидата на пост президента США Дональда Трампа о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО вызвали «политическую бурю» в европейских столицах, пишет Bloomberg.

«Высказывания Дональда Трампа на выходных о том, что он однажды сказал европейскому лидеру, что бросил бы членов НАТО, если бы они не выполнили обязательства по расходам на оборону, возобновили разговоры о том, что будет означать второй срок для союзников», — говорится в тексте.

Bloomberg напоминает, что на заявление Трампа отреагировали в Белом доме, его прокомментировал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, глава ЕК Шарль Мишель, еврокомиссар Тьерри Бретон, и ряд других политиков.

«Среди официальных лиц стран — членов НАТО существует обеспокоенность тем, что Трамп может вернуться в Белый дом, поскольку он быстро приближается к выдвижению своей кандидатуры от республиканцев», — отмечается в материале.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.

Ранее в США заявили, что Путин «в полном восторге» после слов Трампа о НАТО.

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