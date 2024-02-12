Отношение Украины, ФРГ и Франции к Минским соглашениям и процессу мирного урегулирования украинского кризиса доказало правильность начала российской специальной военной операции. Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

По словам Нургалиева, то, что в просвещенной Европе 18-19-х веков считалось неприемлемым, сейчас является нормой для лидеров стран Запада. Таким образом он прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о настоящих целях Минских соглашений.

Представитель Совбеза РФ напомнил, что неэффективность Минских договоренностей признавал и бывший президент Украины Петр Порошенко.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона утром 12 февраля — в годовщину принятия Минского комплекса мер — запросила заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой шанс для мирного решения внутри украинского кризиса был упущен властями Украины и «спонсорами» этой страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.