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В Европе испугались слов Трампа о поощрении России атак на НАТО

WP: слова Трампа об атаках на НАТО вызвали недовольство европейских политиков

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Michael Kappeler/Global Look Press

Слова кандидата на пост президента США Дональда Трампа о поощрении потенциальных атак России на страны НАТО вызвали беспокойство среди европейских политиков. Об этом сообщает The Washington Post.

Заявление Трампа вызвало недовольство среди стран — участниц Североатлантического альянса, а ряд европейских политиков высказали точку зрения, что слова Трампа демонстрируют необходимость меньше опираться на Соединенные Штаты, следует из текста.

«Мне не платят за то, чтобы я волновался», — сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что Европа должна увеличивать расходы на оборону вне зависимости от итогов выборов в США.

Представитель немецкой партии ХДС Норберт Реттген заявил, что европейцам нужно осознать, что у континента скоро может не остаться выбора, кроме как защищаться. Слова Трампа представляют угрозу для Европы, подчеркнул Реттген.

До этого бывший американский президент Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине сообщил о планах поощрять потенциальные атаки на страны НАТО со стороны России.

По его словам, причиной такого отношения стало невыполнение Североатлантическим альянсом своих финансовых обязательств в рамках военно-политического блока.

Ранее генсек НАТО заявил, что Трамп подверг союзников риску своими словами.

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