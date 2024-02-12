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В Совбезе России назвали причину невозможности переговоров с Украиной

Нургалиев: РФ не была против переговоров, но это невозможно из-за позиции Киева

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Россия никогда не была против переговоров с Украиной, но это невозможно из-за позиции Киева. Об этом заявил первый замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью aif.ru.

«Россия никогда не выступала против возобновления переговорного процесса, однако, к сожалению, это невозможно из-за позиции киевских властей и лично президента Владимира Зеленского, который подписал указ, запрещающий вести переговоры», — сказал он.

Нургалиев указал, что «конфликт никогда не затихал, а перед началом специальной военной операцией, наоборот, разгорелся еще сильнее». Он отметил, что действия украинских политиков в отношении Донбасса были направлены на его эскалацию, а в феврале 2022 года глава российского государства Владимир Путин констатировал, что Минские соглашения перестали существовать.

»Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как отметил тогда президент, договоренности перестали существовать еще до признания народных республик из-за нежелания киевских властей выполнять их», — резюмировал Нургалиев.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не видит у США желания к переговорам с РФ.

Ранее Путин рассказал о свободе Зеленского вести переговоры с РФ.

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