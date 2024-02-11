Посол США в РФ похвалила московское метро

Посол США в России Линн Трейси заявила, что в Москве чаще старается пользоваться метро. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

По ее словам, впервые в московском метро она побывала в 80-х годах прошлого века. Трейси отметила, что пользуется метро до сих пор. Она отметила, что за годы метро Москвы сильно изменилось.

«То, что мне точно никогда не надоест, — это поездки в московском метро», — сказала Трейси.

До этого посол США Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

15 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона удовлетворила запрос США на посещение журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Журналиста американского издания арестовали в России в конце марта, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ о шпионаже, если его вину докажут. Адвокаты Гершковича направили жалобу на решение о продлении ареста на три месяца.

Ранее в США двое заключенных сбежали из тюрьмы с помощью зубной щетки.