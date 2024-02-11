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Нетаньяху заявил, как скоро будет заключен мир с Палестиной

Нетаньяху: мирный договор Израиля и Палестины будет заключен не скоро

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JINI/Global Look Press

Палестина и Израиль не скоро смогут подписать мирное соглашение. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает телеканал АВС.

«Я всегда говорил, что по будущему мирному соглашению, до которого, по общему мнению, еще далеко, у палестинцев должно быть право на самоуправление, но они не должны иметь возможности угрожать Израилю», — заявил Нетаньяху.

По его словам, Израиль должен контролировать сферу безопасности на протяжении от реки Иордан, включая сектор Газа.

До этого Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ уничтожил три четверти батальонов ХАМАС.

Также Нетаньяху сообщил, что находящийся в секторе Газа город Рафах является последним бастионом палестинского движения ХАМАС, израильские войска собираются взять этот город.

При этом Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что из-за давления мирового сообщества операция по ликвидации движения ХАМАС в городе Рафах должна быть завершена к 10 марта.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожил несколько «террористических отрядов» на юге Газы.

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