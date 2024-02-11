В Эстонии произошел скандал между действующим и бывшим премьерами

В Эстонии произошел скандал между экс-главой правительства Андрусом Ансипом и премьер-министром Каей Каллас из-за выборов в Европарламент. Об этом сообщает ERR.

«Ранее председатель правящей Реформистской партии, премьер-министр Кая Каллас попросила своего однопартийца, экс-главу правительства, а ныне члена Европейского парламента Андруса Ансипа не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого Каллас заявила, что в случае развала Евросоюза Россия одержит победу над Западом.

Также эстонский телеканал ERR сообщал, что только 16% граждан Эстонии хотят видеть действующего премьер-министра Каю Каллас на посту.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что политика Брюсселя постепенно забивает гвозди «в крышку гроба» Евросоюза.

Ранее в ЕС оценили убытки от антироссийских санкций.