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В Кремле заявили, что Украина должна признать реальность

Песков заявил, что Украине придется признавать нынешнюю реальность

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Украина не стала выходить на мирные договоренности в марте 2022 года, хотя могла это сделать с меньшими издержками. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеканалу «Россия 1».

«Каждый раз (достойный выход из ситуации. — «Газета.Ru») будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте 2022 года, но она этого не сделала», — сказал Песков.

По его словам, Украина предпринимала попытку переговоров, но «по требованию англосаксов они отказались от результатов».

До этого Песков сообщил, что России важно достичь целей спецоперации, предпочтительно сделать это мирным путем, но если он отвергается, спецоперация продолжается. Он подчеркнул, что эти же цели были актуальны до начала проведения военной операции. По словам Пескова, президент неоднократно предлагал путь диалога, а переход к военному решению проблемы был крайней мерой, на которую пришлось пойти.

Ранее в Кремле оценили отношение Карлсона к интервью с Путиным.

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