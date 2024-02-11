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Песков объяснил, почему Украине и Западу будет сложно достойно выйти из конфликта

Песков: Украина не заключила мир в 2022-м, теперь найти выход будет сложнее

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина могла завершить конфликт еще весной 2022 года с небольшими издержками для себя, теперь же выйти достойно из ситуации будет проблематично как для Киева, так и для его западных партнеров. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист Павел Зарубин спросил у официального представителя Кремля, удастся ли Западу найти достойный выход из ситуации, о чем говорил в интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.

«Каждый раз это будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины. Потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте [2022 года], но она этого не сделала», — ответил Песков.

Он уточнил, что Киев активно участвовал в переговорном процессе, однако пошел на поводу у западных стран и отказался от заключения каких-либо соглашений.

Во время разговора с Зарубиным Песков также заявил, что главная задача интервью Путина Карлсону была успешно достигнута: российского президента увидели и услышали по всему миру.

Ранее в Кремле заявили, что не видят у США желания выйти на переговоры с Россией.

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