Макрон отложил визит на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон по соображениям безопасности отложил свой визит на Украину, который планировался на 13 и 14 февраля. Об этом сообщает издание Challenges со ссылкой на источники.

«Президент Франции не поедет в Украину 13 и 14 февраля, как планировалось. Елисейский дворец оправдывает эту отсрочку, в частности, проблемами безопасности», — говорится в сообщении издания.

По данным Challenges, это вызывает множество вопросов, как со стороны французских госслужащих, так и со стороны украинских дипломатов.

Как подчеркивает издание, «в Париже некоторые украинские дипломаты тоже упали со своих стульев».

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Франция намерена поставить Украине десятки артиллерийских систем Caesar и снаряды к ним.

По словам украинского лидера, во время беседы он и Макрон в разговоре по телефону 10 февраля обсудили текущую ситуацию на фронте и оборонные нужды Киева. Речь идет о беспилотниках, артиллерийских системах и снарядах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системах противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в ЕС предложили способ мирного разрешения конфликта на Украине.