Стратегия сдерживания без чрезмерного провоцирования России странами Европейского союза может стать основой урегулирования конфликта на Украине, так как позволит снизить конфронтационный настрой Польши и стран Прибалтики. Такое мнение выразил младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в статье для Politico.

По его словам, сейчас Франция и Германия движутся в направлении этой стратегии, хотя и медленно.

В частности, ДерСимонян обращает внимание на то, что источником напряжения России и стран Европы является фактор присутствия американских войск на границе. Автор предположил, что замена войск США на военные контингенты ФРГ и Франции позволили бы уменьшить недовольство России и сбавить градус конфронтации среди стран Польши и Прибалтики.

Российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся между собой и конфликт сойдет на нет.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.