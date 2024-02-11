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Эксперт рассказал, чем обернется отставка президента Венгрии

Эксперт Топорнин: уход президента Венгрии не изменит политики страны

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Global Look Press

Доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что отставка президента Венгрии Каталин Новак не повлияет на политику страны. Своим мнением эксперт поделился в интервью с изданием «Лента.ру».

«Какого-то серьезного влияния на политическую жизнь в Венгрии отставка президента иметь не будет», - отметил эксперт.

Топорнин назвал роль президента Венгрии в стране «протокольно-дипломатической», отметив, что реальная власть в стране принадлежит той политической партии, которая набрала большинство голосов на выборах. Роль президента сводится к подписанию законов, получении верительных грамот, присутствии на важных для государства политических событиях.

До этого сообщалось об отставке президента Венгрии. Издание Index отмечало, что новый глава государства должен быть избран парламентом за тридцать дней после прекращения президентского мандата.

Ранее в Венгрии предложили выбирать президента прямым голосованием.

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