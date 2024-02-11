В Венгрии предложили выбирать президента прямым голосованием

Венгерская оппозиционная партия Демократическая коалиция (ДК) выступила с предложением проводить выборы президента страны не в парламенте, а прямым голосованием. Об этом сообщила депутат от политического объединения Клара Добрев на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Демократическая коалиция выступает с предложением о том, чтобы решение о новом президенте <…> принял напрямую народ», — отметила она.

По словам депутата, партия разработает необходимый законопроект и выступает за прямые президентские выборы в начале марта одновременно с выборами в Европарламент.

Добрев — супруга лидера ДК, экс-премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня. Два года назад на парламентских выборах она оказалась единым кандидатом на пост премьер-министра от коалиции оппозиционных партий.

Накануне президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку на фоне скандала с педофилом в детском доме. Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга, которая подписала указ о помиловании, также отказалась от своего депутатского мандата.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.