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Стало известно об оскорбительном отношении к Шольцу в США

Welt: в Госдепартаменте США Шольца называют собакой Байдена

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Global Look Press

В Госдепартаменте США называют канцлера Германии Олафа Шольца «двуногим немецким другом» президента США Джо Байдена, намекая на сравнение его с собакой американского лидера. Об этом пишет немецкое издание Welt.

«Если спрашивать в госдепартаменте США, можно узнать, что у Байдена даже есть двуногий немецкий друг», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что у Шольца и Байдена есть много общего: они одинаково плохо показывают себя в ораторском искусстве и оба лидера сталкиваются с низкими политическими рейтингами.

Издание добавляет, что у Байдена есть две овчарки.

До этого сообщалось, что Шольцу не удалось послать России политический сигнал о силе и сплоченности Запада во время своего визита в США. Поездка канцлера в Вашингтон 9 февраля пришлась на момент, когда действующий американский президент выглядит наиболее слабым и уязвимым, чем когда-либо.

Ранее Шольц похвалил Байдена в преддверии своей поездки в Вашингтон.

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