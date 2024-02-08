Шольц похвалил Байдена в преддверии своей поездки в Вашингтон

Канцлер Германии Олаф Шольц перед своим визитом в Вашингтон заявил, что президент США Джо Байден сыграл решающую роль в поддержке Украины. Об этом он написал в статье, опубликованной газетой Wall Street Journal.

«Руководство президента Байдена имело решающее значение (в поддержке Украины Западом – прим. ред.)», — отметил Шольц.

Он также подчеркнул, что Европейский союз и его государства-члены оказали «крупнейшую финансовую поддержку Украине», вложив более $91 млрд с начала специальной военной операции.

Канцлер добавил, что «Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов», несмотря на поддержку ЕС.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден во время личной встречи с Шольцем в Вашингтоне в пятницу сделает заявление о намерении продолжать помогать Украине.

Ранее Шольц обратился к конгрессу США с просьбой о помощи Украине.