Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что президент РФ не видит смысла в общении с Байденом

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: власти РФ сочли Байдена неспособным принимать решения

close
100%
Evelyn Hockstein/Reuters

Проблемы с памятью делают главу Белого дома Джо Байдена угрозой для безопасности США и роняет авторитет американских властей в глазах других стран. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По мнению эксперта, Байден представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. Теперь же ситуация усугубляется, так как президент едва может вспомнить, где он был вчера.

«Да, он опасен», — делает вывод аналитик.

Проблемы когнитивных способностей американского лидера вызывают в других странах вопросы к его управленческим способностям. Так, по мнению Джонсона, президент России Владимир Путин уже не видит смысла в общении с Байденом.

«Даже русские задаются вопросом, кто <…> на самом деле принимает решения», — подчеркнул Джонсон.

Джонсон отметил, что республиканцы заговорили о снижении когнитивных способностей Байдена еще три года назад. Спецпрокурор Роберт Хёр в своем отчете назвал президента США «пожилым мужчиной с плохой памятью». Аналитик уверен, что «деменция» Байдена уже не пройдет, а будет только усугубляться.

Ранее врач заявил о проблемах с когнитивными функциями у Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами