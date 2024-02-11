В США заявили, что президент РФ не видит смысла в общении с Байденом

Проблемы с памятью делают главу Белого дома Джо Байдена угрозой для безопасности США и роняет авторитет американских властей в глазах других стран. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По мнению эксперта, Байден представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. Теперь же ситуация усугубляется, так как президент едва может вспомнить, где он был вчера.

«Да, он опасен», — делает вывод аналитик.

Проблемы когнитивных способностей американского лидера вызывают в других странах вопросы к его управленческим способностям. Так, по мнению Джонсона, президент России Владимир Путин уже не видит смысла в общении с Байденом.

«Даже русские задаются вопросом, кто <…> на самом деле принимает решения», — подчеркнул Джонсон.

Джонсон отметил, что республиканцы заговорили о снижении когнитивных способностей Байдена еще три года назад. Спецпрокурор Роберт Хёр в своем отчете назвал президента США «пожилым мужчиной с плохой памятью». Аналитик уверен, что «деменция» Байдена уже не пройдет, а будет только усугубляться.

Ранее врач заявил о проблемах с когнитивными функциями у Байдена.