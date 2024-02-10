В США раскрыли, чему радуется Залужный из-за отставки

Полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражения украинской армии на фронте. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

С точки зрения полковника, Залужный «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен увольнением, поскольку не будет связан «с фиаско Украины».

Для бывшего главкома ВСУ складывается хорошая ситуация, поскольку он обладает высоким политическим рейтингом, отметил Уилкерсон.

Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в опале из-за отставки бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

8 февраля Зеленский сменил главкома ВСУ Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского.

Ранее Зеленский изменил состав ставки и СНБО.