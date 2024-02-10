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Зеленский изменил состав ставки и СНБО

Зеленский ввел в состав ставки ВГК нового главкома ВСУ Сырского

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав ставки нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и вывел из состава Валерия Залужного. Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным агентства, другим указом украинский лидер ввел Сырского в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, но вместе с тем вывел Залужного и бывшего министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

8 февраля Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ).

В своем сообщении Зеленский заявил, что с 8 февраля к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Он подчеркнул, что хочет, чтобы видение боевых действий было единым как у украинских военных в Авдеевке или в Работино, так и в Генеральном штабе или ставке верховного главнокомандующего ВСУ.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Зеленский рискует оказаться в опале из-за отставки бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее Залужный сделал первое заявление после увольнения.

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