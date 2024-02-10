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В индийском МИДе заявили, что страна станет постоянным членом Совбеза ООН

Глава МИД Индии: страна станет постоянным членом Совбеза ООН

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Reuters

Индия обязательно станет постоянным членом Совета Безопасности ООН, но это будет нелегко. Такое заявление сделал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает The Times of India.

«Мы там будем. Я на 100% уверен, что мы там будем. Но, скажу вам честно, мы не попадем туда с легкостью, потому что в мире очень много соперничества», — сказал министр.

Джайшанкар заявил, что в данный момент есть силы, которые пытаются заблокировать Индии путь к постоянному членству в Совбезе. Однако несмотря на эти препятствия, он уверен, что страна сможет добиться поставленной цели.

До этого появилось сообщение, что индийская нефтеперерабатывающая компания Bharat Petroleum Corp (BPCL) избегает закупок российской сырой нефти Sokol премиум-класса из-за санкций, сообщил агентству Reuters источник. Платежи BPCL за Sokol не проходят через банки-посредники, пояснили изданию в компании. Закупки менее дорогой российской нефти марки Urals продолжаются, однако рынок стал более напряженным.

Спустя время после этого инцидента, министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия поддерживает доступные мировые цены на сырую нефть, покупая топливо у России.

Ранее сообщалось, что рынок нефти становится более локальным из-за конфликта в Красном море.

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