В Госдепе прокомментировали передачу российской техники через Эквадор Украине

Госсекретарь США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas заявил, что российскую технику, которую Эквадор передаст США в обмен на новую, могут направить Украине.

«Это соглашение о передаче оборудования украинскому правительству <...> Это решения правительства Эквадора, и они все еще рассматриваются», — сказал он.

По словам Салливана, в Соединенных Штатах очень рады, что Эквадор оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что соглашение по поводу передачи оружия Киеву находится на рассмотрении президента Эквадора Даниэля Нобоа и пока не исполняется.

11 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна до конца января проведет обмен старой российской и украинской техники на новое оборудование из США.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что власти США наращивают поддержку Эквадора в сфере безопасности и намерены передать этой стране военно-транспортный самолет С-130.

Ранее сообщалось, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.