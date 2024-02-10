Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдепе прокомментировали передачу российской техники через Эквадор Украине

Госдеп: после передачи Эквадором российской техники США ее могут отдать Киеву

close
100%
Depositphotos

Госсекретарь США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas заявил, что российскую технику, которую Эквадор передаст США в обмен на новую, могут направить Украине.

«Это соглашение о передаче оборудования украинскому правительству <...> Это решения правительства Эквадора, и они все еще рассматриваются», — сказал он.

По словам Салливана, в Соединенных Штатах очень рады, что Эквадор оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что соглашение по поводу передачи оружия Киеву находится на рассмотрении президента Эквадора Даниэля Нобоа и пока не исполняется.

11 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что страна до конца января проведет обмен старой российской и украинской техники на новое оборудование из США.

До этого руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что власти США наращивают поддержку Эквадора в сфере безопасности и намерены передать этой стране военно-транспортный самолет С-130.

Ранее сообщалось, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами