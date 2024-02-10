Бербок предупредила об опасных последствиях из-за наступления Израиля на юг Газы

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что наступление ЦАХАЛ на город Рафах, находящийся на юге сектора Газа, рискует повлечь за собой гуманитарную катастрофу. Ее слова передает ТАСС.

При таком развитии событий, считает Бербок, пострадало бы множество мирных жителей палестинского анклава. По ее словам, Израиль должен обезопасить себя от ХАМАС, но и «максимально облегчить страдания» гражданских.

«Люди в Газе не могут раствориться в воздухе», — заявила Бербок.

Она также призвала противоборствующие стороны договориться о перемирии, чтобы добиться освобождения пленных. Министр иностранных дел Германии анонсировала поезду в Израиль для обсуждения этого вопроса.

«Я снова обсужу путь к этому на следующей неделе в Израиле», — отметила Бербок.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии и министерству обороны представить план эвакуации гражданского населения из города Рафах на юге сектора Газа.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ готовится к боям на границе Египта и сектора Газа.