ЦАХАЛ готовится к боям на границе Египта и сектора Газа

ЦАХАЛ после боев в Хан-Юнисе готовится к военной операции в Рафахе в секторе Газа. Об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает The Times of Israel.

На вопрос, как армия может добиться абсолютной победы, если Израиль в настоящее время выводит войска, Нетаньяху ответил, что «это процесс, который требует времени». Премьер также опроверг информацию о том, что ХАМАС восстанавливает свои позиции на севере Газы. Он заверил, ЦАХАЛ проводит там постоянные рейды по уничтожению оставшихся «осколков».

«Альтернативы военному краху [ХАМАС] нет. Гражданского краха не будет без военного», — отметил Нетаньяху.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах во время планирования предстоящего наступления.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что еврейскому государству придется расширить наземную операцию в секторе Газа после ответа палестинского движения ХАМАС на предложение по сделке об обмене пленными, и отказаться от самого предложения.

Ранее глава генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.