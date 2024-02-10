В Госдуме заявили о смене Украиной характера военных действий

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин высказал мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский инициирует смену характера военных действий, сделав ставку на диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, украинские власти пришли к этому, когда убедились, что нельзя добиться на фронте победы над Россией.

«Возросли в разы атаки с помощью дронов на самые удаленные объекты внутри самой Российской Федерации, сбит самолет в Белгородской области, продолжаются и воспеваются террористические акты», — сказал Затулин, добавив, что все это можно отнести к стратегии запугивания российского населения.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе заявил, что представители украинской власти все чаще пытаются вербовать россиян для диверсий.

В конце января член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что наступательная стратегия Украины на 2024 год обречена на провал.

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