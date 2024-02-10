Стало известно о плане США по «капитуляции» Украины в конфликте с РФ

Президент США Джо Байден хочет заставить украинского коллегу Владимира Зеленского продолжать боевые действия до очередных выборов американского лидера в ноябре 2024 года, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в личном аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Бизнесмен отметил, что РФ уже одержала победу в конфликте на Украине. При этом, по словам Доткома, действующий хозяин Белого дома также осознал соответствующий факт.

«Капитуляция — это формальность. Но он (Байден. — «Газета.Ru») хочет, чтобы Зеленский продолжал сражаться до завершения выборов в США», — подчеркнул предприниматель.

Он добавил, что Вашингтон намерен выделить $60 млрд на поддержку Киева «чисто ради выборов». В связи с этим бизнесмен призвал конгрессменов-республиканцев предотвратить согласование нового пакета помощи и тем самым спасти жизни украинских солдат.

8 февраля законопроект о финансировании Украины и Израиля прошел процедурное голосование в сенате США. По его итогам инициатива была вынесена на общее голосование для последующего принятия или отклонения в верхней и нижней палатах американского конгресса.

Ранее Илон Маск раскритиковал законопроект о помощи Украине со стороны США.