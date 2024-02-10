Стало известно о ярости в Белом доме из-за доклада о памяти Байдена

Доклад специального прокурора Роберта Хёра о хранении президентом Соединенных Штатов Джо Байденом секретных документов, где упоминаются проблемы с памятью главы государства, вызвал недовольство в Белом доме. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В документе Байден характеризуется как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью». Причиной недовольства послужили опасения в Демпартии США по поводу предвыборной кампании действующего президента, отмечается в материале.

Как следует из текста, и сам Байден негативно отреагировал на доклад спецпрокурора, выругавшись.

В документах указывается, что во время общения со следователями Байден не мог вспомнить дату, когда не стало его сына Бо.

«Как, черт возьми, он посмел затрагивать эту тему?» — заявил Байден во время пресс-конференции, отметив, что он не мог забыть тот день.

Ранее Байден выразил возмущение из-за слов спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал его «пожилым человеком с проблемами с памятью».

До этого стало известно, что президент США Джо Байден не будет привлекаться к ответственности за ненадлежащее хранение секретных документов из-за проблем с памятью, выявленных в ходе прокурорского расследования. Нарушения сочли «невинной ошибкой».

Ранее Трамп прокомментировал состояние Байдена.