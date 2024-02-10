В МИД РФ пристыдили генсека ООН за нежелание смотреть интервью с Путиным

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посчитала неудивительным тот факт, что многие начали говорить о «глубочайшем кризисе» ООН. Пост с соответствующим содержанием она опубликовала в личном Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала решение генерального секретаря международной организации Антониу Гутерриша не смотреть интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе брифинга представители ООН заявили, что глава организации предпочитает в свободное время читать книги.

«Понятно, почему многие полагают, что ООН в глубочайшем кризисе. <...> Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата организации по той же причине?» — задалась вопросом Захарова.

В частности, она обратила внимание на медлительность руководства ООН при расследовании инсценировки в городе Буче в Киевской области. По словам дипломата, российская сторона уже 1,5 года не может получить от организации список «пострадавших».

9 февраля официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш не смотрел интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что в свободное время глава международной организации предпочитает читать книги по истории Средневековья вместо просмотра телевизора.

Ранее в Кремле назвали главную цель интервью российского президента американскому журналисту.