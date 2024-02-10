Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В КНР ждут Путина с визитом в 2024 году

Посол КНР: в 2024 году планируется несколько встреч Путина и Си Цзиньпина

close
100%
Алексей Дружинин/РИА Новости

Руководство КНР ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в страну в текущем году. Об этом сообщил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, слова которого передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у дипломата, планируется ли поездка российского лидера в Пекин в 2024 году. В ответ представитель КНР заявил, что такой визит «обязательно состоится».

«Да, его ждут», — добавил он.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй обратил внимание на планы глав двух государств провести переговоры до начала следующего года. По словам посла, Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин намерены встретиться несколько раз.

9 февраля министерство иностранных дел КНР прокомментировало интервью Владимира Путина бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. В частности, в китайском внешнеполитическом ведомстве согласились со словами президента РФ о необходимости урегулировать украинский конфликт путем переговоров.

Также во время интервью российский лидер подчеркнул, что Москве регулярно рассказывают «страшилки» о сотрудничестве с Пекином. Но в реальности КНР придерживается неагрессивной внешней политики, считает глава государства.

Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами