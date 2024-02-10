В КНР ждут Путина с визитом в 2024 году

Руководство КНР ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в страну в текущем году. Об этом сообщил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, слова которого передает РИА Новости.
Журналисты поинтересовались у дипломата, планируется ли поездка российского лидера в Пекин в 2024 году. В ответ представитель КНР заявил, что такой визит «обязательно состоится».
«Да, его ждут», — добавил он.
Кроме того, Чжан Ханьхуэй обратил внимание на планы глав двух государств провести переговоры до начала следующего года. По словам посла, Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин намерены встретиться несколько раз.
9 февраля министерство иностранных дел КНР прокомментировало интервью Владимира Путина бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. В частности, в китайском внешнеполитическом ведомстве согласились со словами президента РФ о необходимости урегулировать украинский конфликт путем переговоров.
Также во время интервью российский лидер подчеркнул, что Москве регулярно рассказывают «страшилки» о сотрудничестве с Пекином. Но в реальности КНР придерживается неагрессивной внешней политики, считает глава государства.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Украине.