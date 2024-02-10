В КНР ждут Путина с визитом в 2024 году

Руководство КНР ждет президента РФ Владимира Путина с визитом в страну в текущем году. Об этом сообщил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, слова которого передает РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у дипломата, планируется ли поездка российского лидера в Пекин в 2024 году. В ответ представитель КНР заявил, что такой визит «обязательно состоится».

«Да, его ждут», — добавил он.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй обратил внимание на планы глав двух государств провести переговоры до начала следующего года. По словам посла, Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин намерены встретиться несколько раз.

9 февраля министерство иностранных дел КНР прокомментировало интервью Владимира Путина бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. В частности, в китайском внешнеполитическом ведомстве согласились со словами президента РФ о необходимости урегулировать украинский конфликт путем переговоров.

Также во время интервью российский лидер подчеркнул, что Москве регулярно рассказывают «страшилки» о сотрудничестве с Пекином. Но в реальности КНР придерживается неагрессивной внешней политики, считает глава государства.

Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпин по телефону обсудили ситуацию на Украине.