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В Германии опасаются притока миллионов беженцев с Украины в случае победы РФ

Die Welt: власти ФРГ опасаются миллионов беженцев при победе РФ на Украине

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IMAGO/Global Look Press

Федеральное правительство Германии ожидает прибытия еще десяти миллионов украинских беженцев в случае победы России в конфликте. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на представителей силовых структур и парламентариев, знакомых с прогнозам.

Как пишет издание, «в случае потенциального распада Украины немецкое правительство полагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек». При таком сценарии большая часть беженцев отправятся в Западную Европу, и Германия станет одной из стран назначения.

В то же время отмечается, что правительство в прогнозах исходит из того, что у Украины есть все возможности не допустить подобного развития событий, однако ситуацию усложняет задержка помощи со стороны США.

До этого статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир в ответ на запрос депутата бундестага от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Торстена Фрея заявил, что в 2023 году в страну въехали почти 300 тысяч украинских беженцев.

Ранее в Германии призвали союзников делать больше для Украины.

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