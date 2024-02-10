Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Поляков обвинили в неспособности здраво оценивать решения РФ

Экс-депутат Корвин-Микке: русофобия лишила граждан Польши здравого мышления

close
100%
Depositphotos

Граждане Польши неспособны адекватно оценивать решения российского руководства, так как их поглотила слепая ненависть к РФ. Об этом в статье для газеты Myśl Polska написал бывший депутат нижней палаты парламента республики Януш Корвин-Микке.

«У поляков ненависть к РФ отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты», — подчеркнул он.

В частности, автор публикации обратил внимание на ситуацию с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Корвин-Микке назвал глупостью готовность Варшавы поддержать ярого антипольского политика только из-за его нелицеприятных высказываний в адрес Москвы.

Кроме того, бывший законодатель раскритиковал соотечественников за отношение к решению президента РФ Владимира Путина защитить крымчан от вторжения украинских войск в 2014 году. По его мнению, у российского лидера не было другого выбора, если он хотел предотвратить трагедию на полуострове.

Экс-депутат не исключил, что столь сильная ненависть со стороны Польши «даже не снилась» российскому руководству. Корвин-Микке сравнил Варшаву с собачкой, которая лает на слона в лице Москвы и провоцирует ее по команде Вашингтона.

Ранее Путин рассказал, в каком случае РФ может ввести войска на территорию Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами