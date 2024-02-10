Граждане Польши неспособны адекватно оценивать решения российского руководства, так как их поглотила слепая ненависть к РФ. Об этом в статье для газеты Myśl Polska написал бывший депутат нижней палаты парламента республики Януш Корвин-Микке.

«У поляков ненависть к РФ отнимает способность не только логически мыслить, но и воспринимать очевидные факты», — подчеркнул он.

В частности, автор публикации обратил внимание на ситуацию с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Корвин-Микке назвал глупостью готовность Варшавы поддержать ярого антипольского политика только из-за его нелицеприятных высказываний в адрес Москвы.

Кроме того, бывший законодатель раскритиковал соотечественников за отношение к решению президента РФ Владимира Путина защитить крымчан от вторжения украинских войск в 2014 году. По его мнению, у российского лидера не было другого выбора, если он хотел предотвратить трагедию на полуострове.

Экс-депутат не исключил, что столь сильная ненависть со стороны Польши «даже не снилась» российскому руководству. Корвин-Микке сравнил Варшаву с собачкой, которая лает на слона в лице Москвы и провоцирует ее по команде Вашингтона.

Ранее Путин рассказал, в каком случае РФ может ввести войска на территорию Польши.