Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Латвии призвали Запад не питать иллюзий о возможности дружбы с Россией

Вице-спикер сейма Латвии призвала Запад не питать иллюзий о дружбе с Россией

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

Вице-спикер сейма Латвии Занда Калиня-Лукашевица заявила, что страны Балтии и Польша имеют схожую позицию относительно конфликта на Украине, отметив, что не следует возвращаться к иллюзиям о торговле и дружбе с Россией. Ее слова приводит Польское агентство печати.

Она отметила, что многие европейские партнеры заявляют, что им следовало раньше поверить словам Польши и Балтии о возможной «российской угрозе».

«Теперь нам необходимо сохранить это внимание и понимание того, что страны, которые имеют историю взаимоотношений [с Россией] и знания, должны выступать в роли экспертов. К сожалению, на протяжении многих лет страны Балтии называли «слишком русофобскими», — заявила Калиня-Лукашевица.

Она подчеркнула, что «мы должны держать глаза широко открытыми и не возвращаться к иллюзиям, к торговле, к дружбе» с Россией.

До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент не видит прямой военной угрозы ни для одной из стран — членов НАТО.

Ранее Путин рассказал, в каком случае Россия может ввести войска в Польшу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами