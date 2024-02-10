В Латвии призвали Запад не питать иллюзий о возможности дружбы с Россией

Вице-спикер сейма Латвии Занда Калиня-Лукашевица заявила, что страны Балтии и Польша имеют схожую позицию относительно конфликта на Украине, отметив, что не следует возвращаться к иллюзиям о торговле и дружбе с Россией. Ее слова приводит Польское агентство печати.

Она отметила, что многие европейские партнеры заявляют, что им следовало раньше поверить словам Польши и Балтии о возможной «российской угрозе».

«Теперь нам необходимо сохранить это внимание и понимание того, что страны, которые имеют историю взаимоотношений [с Россией] и знания, должны выступать в роли экспертов. К сожалению, на протяжении многих лет страны Балтии называли «слишком русофобскими», — заявила Калиня-Лукашевица.

Она подчеркнула, что «мы должны держать глаза широко открытыми и не возвращаться к иллюзиям, к торговле, к дружбе» с Россией.

До этого министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что на данный момент не видит прямой военной угрозы ни для одной из стран — членов НАТО.

Ранее Путин рассказал, в каком случае Россия может ввести войска в Польшу.