Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о непростых задачах МИД РФ в условиях гибридной войны

Путин: перед МИД стоят непростые задачи в условиях гибридной войны против России

close
100%
Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что перед МИД РФ стоят непростые задачи в условиях развязанной Западом гибридной войны. Об этом говорится в поздравлении российского лидера с днем дипломатического работника.

«В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи», — сказано в заявлении Путина.

Путин также отметил важность работы дипломатов по сплочению русского мира, поддержке русского языка и борьбе с фальсификацией истории.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника заявил, что Россия столкнулась с серьезными угрозами для своей безопасности.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также заявляла, что сотрудники российских посольств в странах Запада подвергаются постоянным нападениям и регулярным попыткам вербовки.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами