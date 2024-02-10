Путин заявил о непростых задачах МИД РФ в условиях гибридной войны

Президент России Владимир Путин заявил, что перед МИД РФ стоят непростые задачи в условиях развязанной Западом гибридной войны. Об этом говорится в поздравлении российского лидера с днем дипломатического работника.

«В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи», — сказано в заявлении Путина.

Путин также отметил важность работы дипломатов по сплочению русского мира, поддержке русского языка и борьбе с фальсификацией истории.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем поздравлении ко Дню дипломатического работника заявил, что Россия столкнулась с серьезными угрозами для своей безопасности.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также заявляла, что сотрудники российских посольств в странах Запада подвергаются постоянным нападениям и регулярным попыткам вербовки.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».