В ГД призвали Байдена дать интервью российскому журналисту

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал американского президента Джо Байдена дать интервью российскому журналисту. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шеремета, Байден считает себя самым демократическим президентом, но при этом боится разговаривать с журналистами без подсказок. Но было бы интересно, если бы президент США ответил на вопросы журналиста из России в стенах Белого дома.

«Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России ... Американскому парню для такого интервью просто духу не хватит», — добавил депутат.

До этого стало известно, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) набрало 150 млн просмотров.

На Youtube-канале журналиста интервью с российским президентом набрало почти 8,5 млн просмотров. Карлсон опубликовал интервью с Путиным в ночь на 9 февраля.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».