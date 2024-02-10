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Стало известно, сколько человек посмотрели интервью Путина Карлсону

Интервью Путина Карлсону набрало 150 млн просмотров в соцсети X

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Александр Кряжев/РИА Новости

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в его аккаунте в соцсети X (бывший Twitter) набрало 150 млн просмотров.

Отмечается, что такое количество просмотров было набрано спустя примерно 23 часа после публикации. Количество репостов составляет 269 тысяч. Интервью «понравилось» более 860 тысячам человек.

На Youtube-канале журналиста интервью с российским президентом набрало почти 8,5 млн просмотров.

В ночь на 9 февраля американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал на своем сайте, а затем и платформе X (бывший Twitter), обещанное интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Для проведения интервью Карлсон приехал в Москву в начале февраля. Интервью продлилось чуть более двух часов. Диалог в основном затрагивал вопросы, связанные с конфликтом на Украине и российско-американских отношений.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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