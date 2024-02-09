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В МИД рассказали об атаках Запада на российских дипломатов

Захарова: российских дипломатов на Западе пытаются атаковать и вербовать

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Сотрудники российских посольств в странах Запада подвергаются постоянным нападениям и регулярным попыткам вербовки. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Москва 24».

«Наши посольства находятся буквально в осаде», — утверждает дипломат.

По словам Захаровой, в последнее время российские дипломаты в западных странах вынуждены трудиться в условиях, похожих на гибридную войну: диппредставительствам РФ замораживают счета, делают невозможным оплату коммунальных услуг, а на самих дипломатов и их места жительства нападают, в том числе с камнями и «коктейлями Молотова».

«Настоящая информационная травля, бесконечные вербовочные подходы», — перечислила представитель внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что с годами методы травли стали более изощренными — через электронную почту, размещение плакатов и агитационных материалов перед посольствами.

В сентябре Захарова возмутилась новой волной пропагандистской русофобской кампании в Швеции.

Ранее в Общественной палате обсудили доклад о современной русофобии.

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