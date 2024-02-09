В РФ заявили, что Таиланд подтверждает желание развивать сотрудничество

Посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин заявил, что Таиланд продолжает придерживаться достаточно сбалансированной позиции и подтверждает желание развивать сотрудничество с Россией в различных областях. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, после формирования нового правительства, у России была возможность общаться с новыми министрами и с премьер-министром на официальных и неофициальных мероприятиях, и контактов много.

«В целом впечатление такое, что Таиланд по-прежнему придерживается достаточно сбалансированной позиции и подтверждает желание развивать и продвигать наше двустороннее сотрудничество в различных областях», — сказал Томихин.

Посол добавил, что, говоря о сотрудничестве с Россией, высокопоставленные таиландские представители рассчитывают, что «этот год принесет больше ощутимых результатов».

С ноября прошлого года в Тайланде начал действовать новый безвизовый режим с Россией, позволяющий ее гражданам находиться в стране 90 дней вместо обычных 30.

Ранее участников группы «Би-2» задержали в Тайланде.