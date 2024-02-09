На Украине сообщили о протестной акции на Майдане

На Площади Независимости в центре Киева собралось от 50 до 70 человек, выступающих против отставки экс-главкома ВСУ Залужного и за уход лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На Майдане собралось уже около 50-70 человек. Протестующие продолжают скандировать «Зелю геть», — говорится в сообщении издания.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Залужного после отставки может ждать роль советника по Вооруженным силам без права на самостоятельные решения.

8 февраля Зеленский сменил Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Сообщалось, что Залужному предложили должность посла Украины в Великобритании, однако тот отказался.

Ранее в Кремле прокомментировали отставку Залужного.