В Кремле прокомментировали отставку Залужного

Отставка Залужного и назначение нового человек на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) не должны изменить ход специальной военной операции. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход СВО. Она будет продолжаться до достижения целей», — заключил он.

8 февраля Владимир Зеленский заявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главкомом ВСУ, позднее был опубликован указ об отставке Залужного. Сообщалось, что ему предложили должность посла Украины в Великобритании, однако он отказался.

Позже Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Чем известен новый главком ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты назвали главную причину отставки Залужного.