В Бишкеке ответили беспокоящемуся за Киргизию Блинкену

Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев встретился с послом США в Бишкеке Лесли Вигери и передал ответное послание госсекретарю США Энтони Блинкену, который ранее был обеспокоен за киргизское гражданское общество, отметил, что в послании есть аргументированные ответы о ситуации в стране. Об этом пишет издание «Akipress», не приводя подробностей ответа Кулубаева.

«Министр Жээнбек Кулубаев передал послу США ответное послание президента Кыргызстана Садыра Жапарова в адрес государственного секретаря США Энтони Блинкена, в котором были даны «аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране», — говорится в сообщении издания.

До этого Блинкен написал президенту Киргизии Садыру Жапарову письмо, в котором предупредил Бишкек об опасностях введения законов об иностранных агентах для демократии в республике.

Он призвал президента обсудить эти опасения с лидерами парламента страны. Он также выразил надежду на укрепление отношений Киргизии и США.

Ранее Матвиенко заявила о попытках внести раздор в отношения стран СНГ извне.