Матвиенко заявила о попытках внести раздор в отношения стран СНГ извне

Попытки внешних сил испортить взаимоотношения России со странами СНГ будут продолжаться, но у них ничего не получится. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова, передает РИА Новости.

Она напомнила призыв литератора к странам бывшего Советского Союза: надо объединяться, а не ссориться. Матвиенко напомнила, что Айтматов был убежден — связи с Россией «соответствует интересам Киргизии».

«Конечно, попытки внешних сил внести раздор в наши ряды будут продолжаться. Но до сих пор у них ничего не получалось, <…> не получится и в будущем», — сказала спикер Совфеда.

По словам Матвиенко, власти Киргизии и России поддерживают курс на сближение по разным направлениям. По мнению председателя Совета Федерации, это имеет «огромное значение» для сохранения стабильности на всем пространстве Евразии.

Накануне Матвиенко заявила о попытках рассорить РФ и страны Центральной Азии.

Ранее Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».